Antalya-Isparta karayolunda feci kaza

Feci kaza karayolunu kapattı

Olay, gece saat 03.20'de Burdur'un Bucak ilçesi Kargı Köyü'nde bulunan Antalya-Isparta karayolunda gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Kargı Tünelleri'nde ilerleyen 51 yaşındaki Murat A. yönetimindeki 15 DF 678 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi.

Kazada, sürücü Murat A. ve yanındaki Fatma A. (48), Ayşenur A. (20), Tuğçe A. (18) yaralandı.

Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve güvenlik güçleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü.