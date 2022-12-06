Antalya Kaş Likya Turizm personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Antalya Kaş Likya Turizm, bünyesinde mutfak personeli, garson, kasiyer ve gece bekçisi olarak geçici süreyle istihdam etmek üzere 12 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MUTFAK PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

Kamu haklarından yoksun bulunmamak

657. sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak

Erkek adaylar için çalışma süresi içinde askerlik ile ilişiği bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İş başvuru formu (CV)

GARSON KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

Kamu haklarından yoksun bulunmamak

657. sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak

Erkek adaylar için çalışma süresi içinde askerlik ile ilişiği bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İş başvuru formu (CV)