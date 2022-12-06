Antalya Kaş Likya Turizm personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Antalya Kaş Likya Turizm, bünyesinde mutfak personeli, garson, kasiyer ve gece bekçisi olarak geçici süreyle istihdam etmek üzere 12 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MUTFAK PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
Kamu haklarından yoksun bulunmamak
657. sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak
Erkek adaylar için çalışma süresi içinde askerlik ile ilişiği bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İş başvuru formu (CV)
GARSON KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
Kamu haklarından yoksun bulunmamak
657. sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak
Erkek adaylar için çalışma süresi içinde askerlik ile ilişiği bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İş başvuru formu (CV)
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