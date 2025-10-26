Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları 18 derecelerin altında seyrederken, Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyunun ise 25 derece dolaylarında ölçüldüğü Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

"ÇOK ŞANSLIYIZ..."

Konyaaltı Sahili'nde Pazar gününü ailesi ile birlikte piknik yaparak değerlendiren Burçin Aldemir, Antalya'da yaşadıkları için çok şanslı olduklarını ifade ederek "Antalyamız deniziyle de, sıcağı ile de gayet güzel. Diğer illerimizde güzel, ama Antalya bir başka. Gayet hava güzel, şu anda bizde pikniğe geldik. Denize karşı kahvaltımızı yapacağız" dedi.