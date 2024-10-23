Antalya'da 2 katlı evde yangın çıktı

Güzelsu Mahallesi'nde 70 yaşındaki Zafer Ersoy'a ait 2 katlı evin ahırında başlayan yangın, alevlerin yükselmesiyle evin çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki ve Manavgat İtfaiye Biriminden 2, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu, alevler evin tamamına yayılmadan ve çevredeki evlere sıçramadan yaklaşık 4 saatte tamamen söndürüldü.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.