Antalya'da 2 katlı evde yangın çıktı

Kaynak: İHA
Antalya'da 2 katlı evde yangın çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesi Güzelsu Mahallesi'nde 2 katlı evde yangın çıktı.

Güzelsu Mahallesi'nde 70 yaşındaki Zafer Ersoy'a ait 2 katlı evin ahırında başlayan yangın, alevlerin yükselmesiyle evin çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki ve Manavgat İtfaiye Biriminden 2, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi.

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Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu, alevler evin tamamına yayılmadan ve çevredeki evlere sıçramadan yaklaşık 4 saatte tamamen söndürüldü.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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