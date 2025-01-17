Antalya'da 2 yaşındaki çocuk bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya'da 2 yaşındaki çocuk bulundu

Antalya'da oyun oynarken kaybolan 2 yaşındaki E.M, ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda bulundu. 8 saat termal kamera ile aranıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Antalya Gazipaşa ilçesi Beyrebucak Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gün önce annesi ve kardeşiyle Gazipaşa'da yaşayan tanıdıklarına misafirliğe gelen E.M., evin önünde oynarken kayboldu. Bunun üzerine aile, ihbarda bulundu.

​​​​​​​

Mahalleye gelen AFAD, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, jandarma, belediye arama kurtarma ekibi ve gönüllüler, arama- tarama çalışması başlattı. Jandarma ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda havadan dron ile görüntüleme, karadan da köpeklerle arama yapıldı.

​​​​​​​

TERMAL KAMERA İLE ARANILDI

Avcıların da yer aldığı çalışmalarda termal kamera kullanıldı. Arama çalışmalarının 8'inci saatinde avcılar tarafından E.M., kaybolduğu evin yaklaşık 700 metre uzağında, boş arazide yüz üstü yatar halde bulundu. Kontrol için Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen E.M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

​​​​​​​

İHH ekip lideri Yunus Koç, "2 yaşındaki kız çocuğumuz, kardeşiyle oynarken; kardeşi yol üzerinde bırakıp, eve dönüyor. Küçük kız o saatten sonra kayboluyor.

​​​​​​​

Ailesinin resmi makamlara başvurusu sonucunda arama yaptık" dedi.

Antalya'da 2 yaşındaki çocuk bulundu

Antalya'da 2 yaşındaki çocuk bulundu

Son Haberler
Brent petrolde son durum ne? İşte güncel tarife (17 Ocak 2025)
Brent petrolde son durum ne? İşte güncel tarife (17 Ocak 2025)
Bazı taşınmaz satışları ile imar planları onaylandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Bazı taşınmaz satışları ile imar planları onaylandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Adana'da 96 adet gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi
Adana'da 96 adet gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi
DEM Parti'den yeni İmralı hamlesi!
DEM Parti'den yeni İmralı hamlesi!
Genetik yatkınlık prostat büyümesine sebep oluyor: Bilimsel araştırmalar ne diyor?
Genetik yatkınlık prostat büyümesine sebep oluyor: Bilimsel araştırmalar ne diyor?