Antalya’da 3 gün önce yanan ormanda yine yangın çıktı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 3 gün önce yanan Karadağ mevkisindeki ormanda, bugün yine yangın çıktı. Alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Gazipaşa'ya bağlı Beyobası ve Cumhuriyet mahalleleri arasındaki Karadağ mevkisinde, saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri karadan müdahale ederken, helikopter de söndürme çalışmasına katılıyor.

Aynı bölgede 30 Haziran'da çıkan yangında, 25 hektar alan zarar görmüştü.