Antalya'da 3600 yıllık sır gün yüzüne çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da 3600 yıllık sır gün yüzüne çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında yapılan su altı kazıları, tarihin karanlık köşelerine ışık tutan önemli bir keşifle sonuçlandı. Kazılar sırasında, Girit-Minos Uygarlığı'na ait olduğu belirlenen ve yaklaşık 3600 yıl öncesine tarihlenen gümüş perçinli bir tunç hançer, Akdeniz’in derin sularından çıkarıldı.

2019 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle süren bu kazılar, Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz'in liderliğinde yürütülüyor.

Araştırma ekibi, 50 metre derinlikte keşfettikleri batıkta daha önce Trodos Dağları'ndan çıkarıldığı düşünülen bakır yastık külçelerine rastlamıştı.

Ancak, son bulunan bu hançer, batığın tarihî ve kültürel önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlara göre, hançerin Girit-Minos Uygarlığı'na ait olması, bu batığın Girit’e doğru yol alırken Akdeniz’in derinliklerinde kaybolduğunu düşündürüyor. Bu buluş, Akdeniz’in antik ticaret yolları ve kültürel etkileşimleri hakkında yeni bilgiler sunarak, tarihî bakış açımızı genişletiyor.

Kumluca batığı, sadece Türkiye’nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olarak kabul edilebilir.

Akdeniz'in derinliklerinde 3600 yıl boyunca saklı kalan bu hançer, bölgenin tarihî zenginliğini ortaya çıkarırken, unutulmuş uygarlıklara dair ipuçları sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki bu önemli keşif hakkında yaptığı açıklamada, "Bu batık, sadece Türkiye’nin değil, dünya su altı arkeolojisinin en önemli keşiflerinden biri olmaya aday" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Akdeniz’in derinliklerinde saklı kalmış bu antik esere ulaşan Akdeniz Üniversitesi ve Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkürlerini sundu.

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