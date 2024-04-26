Antalya’da ailesine kızdı av tüfeğiyle rastgele ateş açtı

Kaynak: İHA
Antalya’da ailesine kızdı av tüfeğiyle rastgele ateş açtı
Antalya’da yaşanan bir olayda, Tuncay D. isimli şahıs, ailevi bir tartışmanın ardından bir inşaat alanına av tüfeğiyle girerek rastgele ateş açtı.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu ikna edilen Tuncay D., silahını bırakarak teslim oldu ve ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Varsak Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan 1600 Sokak’taki dört katlı bir inşaat alanında sabah saat 09.00 sıralarında gerçekleşti.

Ailesiyle henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışan Tuncay D., av tüfeğini alarak inşaata girdi ve ateş açmaya başladı.

Çevredekilerin silah sesleri üzerine ihbarıyla olay yerine intikal eden polis ekipleri, Tuncay D.'yi ikna etmek için çalışmalara başladı. Tuncay D.'nin durumunu öğrenip olay yerine gelen aile üyeleri de dahil olunca, Tuncay D. inşaatın içerisine girerek ateş etmeye devam etti.

Polis, Tuncay D.'nin aile üyelerini güvenli bir mesafeye yönlendirdikten sonra şahsı ikna ederek inşaattan çıkarmayı başardı.

Tuncay D., av tüfeğini yere bırakıp teslim olduktan sonra polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.

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