Antalya'da Alex depremi. 3 gol yenince takımı sahadan çektiler

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Antalyaspor hazırlık maçında BF Sepâhân ile karşı karşıya geldi.

İran ekibine karşı oynanan mücadelede Akdeniz ekibi 20 dakikada 3-0 geriye düşerken ilginç bir olay yaşandı.

SAHADAN ÇEKİLDİLER

İki takım 27. Dakikada anlaşarak takımlarını sahadan çekti. Konuya ilişkin Antalyaspor’dan yapılan açıklamada bu kararın artan sakatlık riskleri nedeniyle olduğu belirtildi.

ELEŞTİRİ OKLARI ALEX'E YÖNELDİ

Ancak bu açıklama taraftarları ikna etmedi. 20 dakikada alınan 3 gol nedeniyle Antalyaspor’un sahadan çekildiğini belirten sosyal medya kullanıcıları teknik direktör Alex’e sert eleştirilerde bulundu.

GALİBİYET GÖREMEDİ

Antalyaspor ilk iki hazırlık maçında önce Akron Tolyatti ardından da Sivasspor’a mağlup olmuştu.