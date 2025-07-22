Antalya'da bir operasyon dalgası daha! Gözaltılar var

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine yönelik operasyonların ardından CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar da devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında düzenlenen yeni operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Bugün, saat 07.30 sıralarında, belediye binasına gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T., İmar Şube Müdür Vekili Tuncay K. ve bir memur olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı. Belediyenin bazı birimlerinde aramanın sürdüğü öğrenildi.

MUHİTTİN BÖCEK'İN TUTUKLULUĞUNA YAPILAN İTİRAZA RET

"Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutukluluk kararına yapılan itiraz reddedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in avukatları, nöbetçi asliye ceza mahkemesine sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.

SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.