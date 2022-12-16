Türkiye'de çift başlı kaplumbağa yavrusu bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde görevli imam arazide gördüğü kaplumbağa yavrusuna dikkatli bakınca gözlerine inanamadı. Çünkü yavru kaplumbağa çift başlıydı
Serik'li imam kaplumbağayı eline aldı baktı çift başı vardı.
Kaplumbağayı yanına alan Serik'te görevli imam kaplumbağayı veterinere teslim etti
Çift başlı yavru kaplumbağa koruma altına alındı
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