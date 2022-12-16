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Türkiye'de çift başlı kaplumbağa yavrusu bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde görevli imamın arazide bulduğu çift başlı kaplumbağa yavrusu, veteriner hekime teslim edildi.  

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 16:59
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Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı

Türkiye'de çift başlı kaplumbağa yavrusu bulundu
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Antalya'nın Serik ilçesinde görevli imam arazide gördüğü kaplumbağa yavrusuna dikkatli bakınca gözlerine inanamadı. Çünkü yavru kaplumbağa çift başlıydı

Serik'li imam kaplumbağayı eline aldı baktı çift başı vardı.

Kaplumbağayı yanına alan Serik'te görevli imam kaplumbağayı veterinere teslim etti

Çift başlı yavru kaplumbağa koruma altına alındı

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