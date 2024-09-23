Antalya’da çıkan yangında ev küle döndü

Yangın, Korkuteli'nin İmrahor Mahallesi Kasaplar mevkiinde çıktı. Alınan bilgilere göre, İsmail Erbil'e ait olan iki katlı evde yangın başladı. Alevlerin hızla yayılması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık iki saat süren bir müdahale ile söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre, yangının elektrik kaçağından kaynaklandığı düşünülüyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.