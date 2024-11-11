Antalya'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale gelen adam: Ekmek teknem kül oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Antalya'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale gelen adam: Ekmek teknem kül oldu

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle Kız Deresi Caddesi'nde bulunan Ali Güzel'e ait yiyecek ve içecek büfesi, çıkan yangın sonucu büyük hasar gördü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

"EKMEK TEKNEM KÜL OLDU"

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen iş yerini gören Ali Güzel, büyük üzüntü yaşadı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, zararının büyük olduğunu belirten Güzel, özel işlerinin yoğunluğu nedeniyle iki gündür iş yerine gelemediğini ifade etti. "Yıllardır kullandığım ekmek teknem yandı, kül oldu. Buranın ilk esnafıyım. Yangının çıkış nedenini bilmiyorum. Elektrik kaynaklı mı yoksa kundaklama mı?" dedi.

Son Haberler
Bodrum’da 33 kaçak göçmen yakalandı
33 kaçak göçmen yakalandı
Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama. Mahkemeye sevk edilirken konuştu
Mehmet Ali Erbil'den ilk açıklama. Mahkemeye sevk edilirken konuştu
80 dev şirket iflas etti: Krize daha fazla dayanamadı
80 dev şirket iflas etti: Krize daha fazla dayanamadı
Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman’da, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep' de dolandırıcılık operasyonu
Gaziantep' de dolandırıcılık operasyonu