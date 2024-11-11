Antalya'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale gelen adam: Ekmek teknem kül oldu

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

"EKMEK TEKNEM KÜL OLDU"

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen iş yerini gören Ali Güzel, büyük üzüntü yaşadı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, zararının büyük olduğunu belirten Güzel, özel işlerinin yoğunluğu nedeniyle iki gündür iş yerine gelemediğini ifade etti. "Yıllardır kullandığım ekmek teknem yandı, kül oldu. Buranın ilk esnafıyım. Yangının çıkış nedenini bilmiyorum. Elektrik kaynaklı mı yoksa kundaklama mı?" dedi.