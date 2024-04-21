Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi’nde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, hal istikametinden Beyobası Mahallesi'ne seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 07 ZZ 0390 plakalı motosiklet, Rasih Kaplan Caddesi'ne geldiği sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinden ilk müdahalesi yapılan yaralı, bölgeye intikal eden ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

