Antalya'da dikenli tele takılan koluna 23 dikiş atıldı

Antalya'da parkta basketbol oynayan 12 yaşındaki Meltem Deniz Okudan, kaçan topu almak isterken dikenli tele kolunu taktı ve yaralandı. Koluna 23 dikiş atıldı.

Olay, 16 Eylül akşamı Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'ndeki Şehit Komando Onbaşı Asur Doğan Parkı'nda meydana geldi. 8. sınıf öğrencisi Meltem Deniz Okudan, arkadaşlarıyla oynarken basketbol sahasının dışına kaçan topu almak için çıkmak istedi. Sahanın kapısından sarkan dikenli tellere kolunu çarpan Okudan, tekrar sahaya döndü. Arkadaşları, Okudan'ın kolunun kanadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Okudan'ı Antalya Şehir Hastanesi'ne götürdü ve koluna 23 dikiş atıldı.

Meltem'in babası Ramazan Okudan, kızının basketbol oynarken topu almak için dışarı çıktığını ve dikenli tele kolunu çarptığını belirtti. "Kızım topu alıp tekrar sahaya dönerken dikenli tele kolunu çarpmış. Elbisesini tellerden kurtarmaya çalışırken kolunu tamamen yarmış. Burada gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum. Bugün benim çocuğuma olan yarın başka bir çocuğa olabilir. Allah korusun, teller gözüne veya yüzüne gelebilirdi. Yetkililere sesleniyorum ve gereğinin yapılmasını istiyorum," dedi.

Meltem Deniz Okudan ise, "Kapıdan geçerken kolum tele takıldı. İlk başta kıyafetim takıldı sandım, sonra kolumun takıldığını fark ettim. Hiçbir şey hissetmedim. Ambulansı çağırdılar, o sırada babamı aradım. Koluma 23 dikiş atıldı, bu kapılara plastik veya sünger takılmalı," diye konuştu.