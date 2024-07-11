Antalya'da eğlence mekanında yangın paniği

Yangın paniği

Antalya'da bir eğlence mekanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ancak, yangın sırasında çevredeki diğer işletmelerde bulunan vatandaşlar, yaşananlara aldırış etmeksizin eğlenmeye devam ettiler.

Yangın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Tuzcular Mahallesi'nde yer alan Paşa Camii Sokak'taki bir işletmede başladı.

Tarihi ve turistik öneme sahip Kaleiçi bölgesinde, gece hayatının kalbinde meydana gelen yangın üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Eğlence mekanının mutfağında başlayan ve ilk olarak işletme çalışanları tarafından müdahale edilen yangın, itfaiye ekiplerinin etkin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Yoğun dumanın etkisiyle iş yerindeki bir personel dumandan etkilendi ve olay yerine çağrılan ambulansla ayakta tedavi gördü.

Diğer yandan, yangın söndürme ve duman tahliye çalışmaları sırasında, çevredeki eğlence mekanlarında bulunan vatandaşların, yaşananlara aldırış etmeden eğlenmeye devam etmeleri gözlemlendi ve bu durum dikkat çekti.