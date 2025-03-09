Antalya’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Hız yaptı, takla attı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Antalya'da ehliyetsiz bir sürücü, aşırı hızla yaptığı kaza sonucu takla atarak refüj ve trafik tabelalarını parçalayarak durdu. Kazada 4 kişi yaralanırken, Kaza yerini terk eden sürücüye toplamda 41 bin 866 TL ceza kesildi.

5017 Sokak ile Çetin Emeç Caddesi'nin kesişiminde meydana gelen kazada, H.O.Y. kontrolündeki Audi marka araç, Ali A.’nın kullandığı BMW marka araca çarptı.

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-1.jpg

Çarpmanın etkisiyle hızla savrulan Audi, trafik tabelaları ve refüj bordürünü parçaladıktan sonra ters döndü.

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-2.jpg

Araçta yolcu olarak bulunan Naci K. ve Berk H. yaralanırken, diğer araçtaki Ali A. ve Mehmet A. K. kendi imkânlarıyla hastaneye gitti.

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-3.jpg

Kazanın ardından olay yerini terk eden sürücü H.O.Y., kısa süre sonra Şelale Polis Merkezi'ne teslim oldu.

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-4.jpg

Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen H.O.Y.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, olay yerini terk etmekten 4 bin 512 TL, ve araç sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 41 bin 866 TL ceza kesildi.

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-5.jpg

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-6.jpg

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-7.jpg

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-8.jpg

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-9.jpg

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-10.jpg

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-11.jpg

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-12.jpg

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-13.jpg

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-14.jpg

antalyada-ehliyetsiz-surucu-dehseti-hiz-yapti-takla-atti-4-yarali-yenicag-15.jpg

Son Haberler
Şırnak’ta dağlar beyaz örtüyle kaplandı! Beytüşşebap’tan kartpostallık görüntüler
Beytüşşebap’tan kartpostallık görüntüler!
Tekirdağ'da fuhuş ve kumar operasyonu: 4 tutuklama, 240 bin TL ceza
Tekirdağ'da fuhuş ve kumar operasyonu!
Ramazan ayında yarı yarıya düşen kıyma fiyatına hücum ettiler
Ramazan ayında yarı yarıya düşen kıyma fiyatına hücum ettiler
Defineciler mağarada suçüstü yakalandı
Defineciler mağarada suçüstü yakalandı
Liseli öğrenciler temizlik ürünü üretiyor
Liseli öğrenciler temizlik ürünü üretiyor