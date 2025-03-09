Antalya’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Hız yaptı, takla attı: 4 yaralı

5017 Sokak ile Çetin Emeç Caddesi'nin kesişiminde meydana gelen kazada, H.O.Y. kontrolündeki Audi marka araç, Ali A.’nın kullandığı BMW marka araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hızla savrulan Audi, trafik tabelaları ve refüj bordürünü parçaladıktan sonra ters döndü.

Araçta yolcu olarak bulunan Naci K. ve Berk H. yaralanırken, diğer araçtaki Ali A. ve Mehmet A. K. kendi imkânlarıyla hastaneye gitti.

Kazanın ardından olay yerini terk eden sürücü H.O.Y., kısa süre sonra Şelale Polis Merkezi'ne teslim oldu.

Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen H.O.Y.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, olay yerini terk etmekten 4 bin 512 TL, ve araç sahibine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 41 bin 866 TL ceza kesildi.