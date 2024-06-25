Antalya'da ele geçirildi. Tam 53 bin 200 adet

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da ele geçirildi. Tam 53 bin 200 adet

Antalya'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, büyük miktarda tütün, tütün mamulleri ve cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçunun önlenmesine yönelik olarak Konyaaltı, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

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Operasyonlar sonucunda 53 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 15 adet akıllı cep telefonu, 75 adet bluetooth kulaklık, bin 165 adet elektronik sigara, 596 paket kaçak sigara, 125 adet puro, 4 bin 81 adet nargile ambalajı, 2 bin 50 kilogram nargile tütünü, 470 paket pipo tütünü, 1 adet nargile tütünü ambalaj makinesi ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

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Toplam 7 kişi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

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