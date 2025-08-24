Antalya'da "engelsiz plaj" on binlerce vatandaşın tercihi oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşların rahat bir şekilde denize girebilmesi için hayata geçirilen 'engelsiz' plajlar bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Konyaaltı Sahili’nde ve Lara Sahili’nde bulunan plajlar, haziran ile ağustos aylarında yaklaşık 60 bin ziyaretçi ağırladı.

BİRÇOK OLANAK ÜCRETSİZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak Konyaaltı ve Lara’da hizmet veren engelsiz plajlar, 2025 yaz sezonunda da engelli bireyler ve aileleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Engelsiz plajlar; iskele platformu, iniş rampası ve asansör ile denize güvenli ve kolay erişim sağlıyor. Plajlarda şezlong, minder, sehpa, şemsiye ve duş gibi olanaklar da ücretsiz sunuluyor.

Tüm bu hizmetler ile takdir toplayan Konyaaltı Engelsiz Plaj, aldığı erişilebilirlik belgesi ile de erişilebilirliğini tescilledi.

"AİLE ORTAMI OLUŞMUŞ DURUMDA"

Kızı ile birlikte engelsiz plaj hizmetinden yararlanan Sevgi Delice, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Burası son derece özel ve güzel bir yer. Özel bireyler için pek çok ayrıntı düşünülmüş. 35 yaşında otizmli bir kızım var. Buradaki çalışma sistemi gerçekten muhteşem. Çalışan personelin yaklaşımıyla adeta bir aile ortamı oluşmuş durumda. Sosyalleşmek adına bizim için çok değerli bir hizmet. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu tarz yerlerin sayısının artmasını temenni ediyorum” dedi.

Türkiye’de birçok plajı gezdiğini belirten ve Konyaaltı'ndaki engelsiz plajın en iyi plajlardan biri olduğunu vurgulayan Levent Keskin, “Normalde Mersin’de yaşıyorum. 2019’dan beri bu plaja geliyorum ve neredeyse her sene ziyaret ediyorum. Türkiye’de neredeyse tüm engelsiz plajları gezdim; burası gördüğüm en iyi yerlerden biri. Denize erişim çok kolay; asansör ve rampa var. Burada çalışan arkadaşlar da bizlere her konuda yardımcı oluyor” diye konuştu.