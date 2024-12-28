Antalya'da falezlerden düşen otomobilin sürücüsü hala bulunamadı

Antalya'da, 25 Aralık akşamı, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi Mobil Halk Plajı'nın da bulunduğu falezlere gelen Engin Ş.'nin idaresindeki 34 CHK 531 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle denize uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri ile deniz polisi, araçla içindekileri bulmak için karadan ve denizden arama çalışması başlattı.

Çalışmalarda yeri tespit edilen otomobil dün sudan çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobildeki Engin Ş.'ye ise ulaşılamadı. Ekipler, Engin Ş.'nin bulunması için arama çalışmalarına yoğunluk verdi.

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3 gündür bölgeden ayrılmadan tüm çalışmaları yakından takip eden Engin Ş.'nin yakınları ise çalışmaların yetersiz olduğunu ve daha yoğun bir faaliyet görmeyi beklediklerini söyledi.

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Öte yandan, havadan dronla devam eden aramalara, dalgıçlar da dip taraması yaparak destek veriyor. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri de hem açıkta yüzey taraması hem de dalgıçlarla su altından aramalarını sürdürüyor.

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Sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri deniz dip haritasını çıkarabilme özelliğine sahip sonar cihazlarla çalışmalarını sürdürüyor.

Falezlerden denize uçan araca ulaşıldı fakat gençten haber yok!

Antalya'da otomobil falezlerden denize uçtu: Mıknatıs ile aranıyor