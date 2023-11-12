Antalya'da feci kaza iki genci hayattan kopardı. gözyaşları sel oldu

Antalya’da sabaha karşı yaşanan feci kazada tıbbi laboratuvar bölümü mezunu genç ile kız arkadaşı olay yerinde can verdi. Kızlarının cenazesini almaya gelen anne ve baba ise gözyaşlarına boğuldu.

KAYNAK: İHA
Antalya'da feci kaza iki genci hayattan kopardı. gözyaşları sel oldu

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Ali Güneş (22) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ali Güneş ve yolcu koltuğunda oturan Merve Sude Madaslı'nın (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ali Güneş’in tıbbi laboratuvar bölümü mezunu olduğu, KPSS ataması öncesinde bir şirkette kuryelik yaptığı öğrenildi.

Acı haberi alan yakınları cenazeleri teslim almak üzere morg önüne geldi.

Otopsi işlemlerinin ardından Ali Güneş’in Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi mezarlığında, kız arkadaşı Merve Sude Madaslı ise Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verilmek üzere teslim alındı.

Kızlarının cenazesini teslim alan anne Fatma Madaslı ve baba Enver Madaslı gözyaşlarına boğuldu. Acılı anneyi morg çıkışında yakınları ayakta tuttu.

Feci kaza sonrasında olay yerinde yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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