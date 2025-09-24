Antalya'da feci ölüm

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi yakınındaki yaklaşık 35 metre yükseklikteki falezlerden aşağıya bir kişi öldü. Kayalık alandan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bot ve dalgıç adamlar sevk edildi. Verilen konuma gelen deniz polisi su yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi bota alarak Antalya Yat Limanı'na getirdi.

Burada sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde üzerinden Kadir Orhanlı (31) adına kimlik çıkan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli noktalarında düşme neticesi yaralar bulunan Orhanlı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.