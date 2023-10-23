Antalya’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında düzenlene operasyonda 14 kişi şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

1468576.jpg

Medya Radar'ın haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y., Antalya'da yapılan operasyonla otomobilinde yakalandı.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede örgütün diğer üyeleri ile kaçış planları yaptığı ve bu kaçış planına telefonuna indirdiği bir program üzerinden dahil edildiği, bir grup üzerinden haberleşmenin sağlanacağı belirlendi.

Şüphelinin programı indirmesini isteyen kişinin yurt dışında olduğunu ve aynı civarda başka kişilerin de bulunabileceği beyanı üzerine aracın şoför koltuğundaki L.T.D. de M.Y.'ye kaçma girişiminde yardım ettiği şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerine göre yapılan çalışmalarda tamamı FETÖ/PDY'den işlem görmüş olan 12 kişi ve 1 çocuğun yer aldığı 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında 1 ihraç hava pilot kurmay albay, 2 ihraç hava pilot üsteğmen, 3 ihraç hava astsubay, 1 ihraç komiser, 1 ihraç polis memuru, 1 ihraç öğretmenin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 15 bin 445 euro, 11 bin 820 TL ile 500 gram gümüş külçe ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi.

Öne Çıkanlar
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Son Haberler
Ahı tutmak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ahı tutmak deyiminin anlamı nedir?
Yargıtay'dan boşanan çiftler için emsal karar. Tapusu olanlar dikkat Ekonomi
Yargıtay'dan boşanan çiftler için emsal karar. Tapusu olanlar dikkat
Joe Biden Netanyahu ile görüştü. Gazze’ye yardım... Dünya
Joe Biden Netanyahu ile görüştü. Gazze’ye yardım...
1 milyon 559 bin TL'den 150 adet Jeep Avenger 15 dakikada satıldı OTOMOTİV
1 milyon 559 bin TL'den 150 adet Jeep Avenger 15 dakikada satıldı
Çin Orta Doğu'da artan gerilimden endişeli Dünya
Çin Orta Doğu'da artan gerilimden endişeli
Mobilya fabrikasında yangın Gündem
Mobilya fabrikasında yangın
Park halindeki uçak şaha kalktı Dünya
Park halindeki uçak şaha kalktı