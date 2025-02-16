Antalya'da güneşli havada sahil keyfi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya'da güneşli havada sahil keyfi

Antalya'da vatandaşlar ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde güneşli havanın keyfini yaşadı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da şubat ayının ortasında güneşli günü fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Antalya'da hissedilen en yüksek sıcaklık 18, en düşük 13 derece ölçüldü. Nem oranı ise gün ortasında yüzde 48 seviyelerinde seyretti. Şubat ayının ortasında yaşanan sıcak hava, sahilde hareketliliği artırdı. Bazı aileler piknik yaparak vakit geçirirken, çocuklar bisiklet sürüp oyunlar oynayarak eğlendi.

Bazıları ise köpekleriyle sahilde yürüyüş yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ve turistler de denize girdi. Sahil bandında bisiklet süren çocuklar ve deniz kenarında vakit geçirenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da güneşli havada sahil keyfi

Antalya'da güneşli havada sahil keyfi

Antalya'da güneşli havada sahil keyfi

Antalya'da güneşli havada sahil keyfi

Antalya'da güneşli havada sahil keyfi

Antalya'da güneşli havada sahil keyfi

Son Haberler
TBMM'de bu hafta, TÜBİTAK ile bazı kanunlarda değişiklik öngören torba kanun teklifi görüşülecek
TBMM'de bu hafta, TÜBİTAK ile bazı kanunlarda değişiklik öngören torba kanun teklifi görüşülecek
Tüfekle oynarken kendisini vuran üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Tüfekle oynarken kendisini vuran üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi (16 Şubat 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi (16 Şubat 2025)
ABD ve Rusya, “Ukrayna-Rusya savaşına son vermek” için Suudi Arabistan'da buluşacak
ABD ve Rusya, “Ukrayna-Rusya savaşına son vermek” için Suudi Arabistan'da buluşacak
Erzurum'da kar üstünde mahalli at yarışı
Erzurum'da kar üstünde mahalli at yarışı