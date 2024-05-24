Antalya’da haber alınamayan yaşlı çift ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ali Elitok ve Akkız Elitok'a bir süredir ulaşamayan yakınları yaşlı çiftin Kütürüp Beleni bölgesindeki evlerine gitti.
4 katlı apartmanın birinci katında oturan yaşlı çift, evlerine giren yakınları tarafından hareketsiz halde iki ayrı kanepede bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı çiftin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti.
Elitok çiftinin cansız bedenleri Belediye morguna sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yaşlı çiftin mutfakta oluşan gaz kaçağı nedeniyle hayata gözlerini yumduğu ihtimali üzerinde duruluyor.