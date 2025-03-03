Antalya'da halk otobüsü kafeye daldı! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, halk otobüsünün kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp bir kafeye girmesi sonucu 3 yolcu ve otobüs şoförü yaralandı. Görgü tanıkları, şoförün kalp krizi geçirdiğini belirtti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Kocagöz yönetimindeki 07 AU 0253 plakalı halk otobüsü, duraktan ayrıldıktan sonra kontrolden çıkıp, park halindeki bir araca çarptı.

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7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle park halindeki 7 araç birbirlerine çarptı. Bu sırada yoluna devam eden otobüs, yolun karşısındaki kafeye girdi. Kafede bulunanlar sesleri duyup öncesinde dışarı çıktıkları için kazayı yara almardan atlattı.

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3 YOLCU VE OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan şoför Emre Kocagöz'u kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Otobüsteki yolculardan yaralanan 3'ü ve Kocagöz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kafede doğal gaz sızıntısı ihtimaline karşı ekipler önlem aldı.

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"ARAÇLARA ÇARPIP KAFEFE GİRİYOR"

Kazada hasar alan park halindeki araçlardan birinin sürücüsü Halit Özkılıç, "Kalabalığın sesini duyunca balkona çıktım. O an kazayı gördüm. Söylenene göre sürücü kalp krizi geçirmiş. Araçlara çarpıp kafeye giriyor. Allah'tan can kaybı yok. Maddi zararımız var ama umarım hepsi iyidir" dedi.

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"ŞOFÖRÜN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ SÖYLENİYOR"

Kafenin bitişiğindeki işletmenin sahibi Nevzat Güray ise "Birden patlama sesi gibi bir ses geldi. Dışarı çıkınca bu manzarayla karşılaştıım. Otobüs birkaç araca çarpıp kafeye girmiş. Şoförün kalp krizi geçirdiği söyleniyor" diye konuştu.

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Diğer yandan kaza anı, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, kaza sonrası olay yerinde inceleme başlattı.

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