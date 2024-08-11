Antalya'da halk otobüsü şoförü hayat kurtardı! Otobüs cayır cayır yandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi Çakırlar Kavşağı'nda saat 10.00 sıralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 07 AUU 885 plakalı halk otobüsünden dumanların çıktığını gören otobüs sürücüsü Ahmet Saral, aracı yol kenarına çekti. Şoför Saral, araç içerisinde bulunan yolcuları otobüsten indirerek durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Alevler kısa sürede büyürken, otobüs şoförü Ahmet Saral, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün motor kısmından çıkan yangını 30 dakikalık çalışma sonucunda söndürdü.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ HAYAT KURTARDI

Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale gelirken, sürücü Ahmet Saral'ın yolcuları zamanında tahliye etmesi bir facianın önünü geçti.

"YOLCULARA ZARAR GELMESİN DİYE TAHLİYE ETTİM"

Seyir halindeyken otobüsün arkasından dumanların çıktığını ifade eden Saral, “Otobüsü hemen kenara çekerek, yolculara zarar gelmesin diye tahliye ettim. Sonrasında yangın tüpüyle müdahale ettim ancak yetmedi. Yoldan geçen bazı tır şoförleri de yardımcı oldu, ancak söndürmede başarılı olamadık. İtfaiye ekipleri hızlı şekilde gelerek yangını söndürdü. Otobüste maddi hasar meydana geldi. Otobüste yolcumuz vardı çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.