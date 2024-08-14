Antalya'da huzurevinde yangın. 3 kişi dumandan etkilendi

Saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Toros Mahallesi 836 sokak üzerinde bulunan 5 katlı özel bir huzurevinin 1'inci katında, klimanın patlaması sonrası yangın çıktı. Huzurevinde yangın alarmının çaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri huzurevinde çıkan yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 3 vatandaş odalarından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Huzurevinde kalan diğer kişiler de ekipler tarafından tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri gerçekleştirilen kişiler ise tekrar odalarına yerleştirildi.