Antalya'da iş kazası can aldı! İskeleden düşerek hayatını kaybetti

Olay, Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi'nde inşaat halindeki 10 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Hacı Aslan Çildaş isimli işçi, inşaatın 8'inci katında dış sıva yaparken iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Hacı Aslan Çildaş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çildaş'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı ile inşaatın şantiye şefi O.G., işveren H.Ö., iş güvenliği uzmanları A.D. ve T.A. gözaltına alındı. Şirketin sahibi A.G. hakkında da yakalama çalışması sürüyor.