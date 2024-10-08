Antalya'da iş kazası can aldı! İskeleden düşerek hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da iş kazası can aldı! İskeleden düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devam eden bir inşaatın iskelesinden düşen inşaat işçisi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 4 kişi gözaltına alındı ve şirketin sahibi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Olay, Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi'nde inşaat halindeki 10 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Hacı Aslan Çildaş isimli işçi, inşaatın 8'inci katında dış sıva yaparken iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Hacı Aslan Çildaş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çildaş'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı ile inşaatın şantiye şefi O.G., işveren H.Ö., iş güvenliği uzmanları A.D. ve T.A. gözaltına alındı. Şirketin sahibi A.G. hakkında da yakalama çalışması sürüyor.

Antalya'da iş kazası can aldı! İskeleden düşerek hayatını kaybetti

Antalya'da iş kazası can aldı! İskeleden düşerek hayatını kaybetti

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