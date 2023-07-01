Antalya’da Kabotaj Bayramı kutlandı

Türk Denizcilik Bayramı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. Yılı Antalya’da kutlandı.

Antalya’da Kabotaj Bayramı kutlandı

İHA
Antalya Bölge Liman Başkanlığının koordinasyonundaki törenler Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı.

aw925526-02.jpg

Antalya Bölge Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi ve Gemi Mühendisleri Odası tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

aw925526-03.jpg

Antalya BB Bandosu tarafından İstiklal Marşı çalındı ve hep bir ağızdan söylendi.

aw925526-04.jpg

Tören etkinlikleri kapsamında Antalya Yat Limanı'ndan denize açılarak Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Antalya Bölge Liman Başkanı Muhammet Alper Keçeli, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Kd. Albay Engin Kuntay, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Murat Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Çevre Danışmanı Lokman Atasoy, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin tarafından Deniz Şehitleri anısına bir çelenk bırakıldı.

aw925526-01.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti Magazin
Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti
İstanbul'un haziran ayı enflasyonu belli oldu Ekonomi
İstanbul'un haziran ayı enflasyonu belli oldu
Lohusa depresyonundaki büyük tehlike. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Lohusa depresyonundaki büyük tehlike. Uzmanı uyarılarını sıraladı
MTV ödeyecek herkesi ilgilendiriyor Güncel
MTV ödeyecek herkesi ilgilendiriyor
İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı Güncel
İş insanlarının tarihi bina merakı. Kim nereyi aldı
Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı Magazin
Madonna'nın hastalanmadan saatler önceki gizli projesi ortaya çıktı
Alex de Souza yuvaya döndü Spor
Alex de Souza yuvaya döndü