Antalya’da kanlı çatışma! Sopalar, bıçaklar havada uçuştu

Antalya’nın Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi’nde, saat 14.00 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

E.Y., A.Y. ve O.Y., kız kardeşleri A.Y.’nin gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Serkan E. ile konuşmak için buluştu. Serkan E.’nin yanındaki Maşallah E., Yadin E. ve Mehmet F.U. ile gelmesiyle tartışma büyüdü. Kavgada Maşallah E., Serkan E. ve Yadin E. bacaklarından tabancayla vurulurken, Mehmet F.U. başına aldığı darbeyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. E.Y., A.Y. ve O.Y. gözaltına alınırken, A.Y. ifade için polis merkezine götürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde grupların koşturması ve bir kişiye saldırı anları yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.