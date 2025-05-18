Antalya'da kardeş payı

Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Avrupa iddiası olmayan ve küme düşme korkusu yaşamayan iki takımın mücadelesinde fazla pozisyon olmadı.

2'de konuk Gaziantep FK'nın atağında Okereke'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sorescu'nun şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kornere çeldi. 19. dakikada ev sahibi tehlikeli geldi. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı kontrol etti. Antalyaspor 28'de bir kez daha gole yaklaştı. Soner Dikmen'in pasında Gaich uygun pozisyon buldu. Şutunda Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak Bozan bir kez daha başarılı oldu. 45+2'de Antalyasporlu Güray Vural'ın şutu az farkla üstten auta çıktı. Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım rölantide oynadı. 52'de konuk takımın atağında Sorescu'nun vuruşu direkten döndü. 65'te yine Gaziantep FK tehlikeli geldi. Maxim'in ceza sahasında topla buluşturduğu Halil Dervişoğlu'nun vuruşunu kaleci Abdullah Yiğiter kurtarmayı başardı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Anlatyaspor 44, Gaziantep FK 43 puanla 12 ve 13. sırayı paylaşıyor.