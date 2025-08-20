Antalya'da klima yangın çıkardı


Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde klimadan çıktığı değerlendirilen yangında, kiracı hafif şekilde yaralandı.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 205 Sokak'ta, 7 katlı bir binanın 5'inci katında meydana geldi.

İddiaya göre, evde kiracı olarak oturan Hasan K., uyuduğu sırada klimadan kaynaklı yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında hafif şekilde yaralanan Hasan K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

