Antalya’da korkutan yangın. 5 dükkan ve 1 araç kül oldu

Alanya’nın Konaklı Mahallesi Cevdet Atilla Caddesi üzerinde yer alan bir iş merkezinde dün gece saat 14.57 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, iş merkezinde yer alan bir dükkanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri alevleri uzun uğraş sonucunda söndürdü. Yangın sonucu berber dükkanı, konfeksiyon dükkanı gibi 5 iş yeri tamamen yanarken, alevlere teslim olan iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Yangın esnasında park halindeki bir araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının yaklaşık bin metrekarelik alanda etkili olduğu öğrenildi.

Ekipler, yangının neden çıktığı ilgili soruşturma başlattı.