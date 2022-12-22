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Kurnaz tilki mağazayı savaş alanına çevirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet mağazasına giren tilki, mağazada satılmayı bekleyen en az 20 adet sıfır motosikletin deri koltuklarını parçaladı. 

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:51
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Antalya'da kurnaz tilki mağazayı savaş alanına çevirdi

Kurnaz tilki mağazayı savaş alanına çevirdi
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İHA'nın haberine göre, ilginç olay Çakalderesi mevkiinde bulunan bir motosiklet satış mağazasında yaşandı. Mağaza çalışanları sabah iş yerini açtıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İş yerinde bulunan ve satılmayı bekleyen sıfır motosikletlerden en az 20 tanesinin deri koltukları ve içerisindeki süngerler parçalanmış, duvarda asılı vaziyetteki eldivenler ve diğer aksesuarlar yerlere saçılmış, iş yerinin perdeleri yerinden sökülmüş vaziyette bulundu.

Şaşkınlıklarını üzerinden atan iş yeri sahibi ve çalışanlarının güvenlik kamerasını izlediklerinde şaşkınlıkları bir kat daha arttı. İş yerine giren bir tilki, havanın kararmasıyla birlikte motosikletler üzerinde geziniyor, deri oturak ve koltukları parçalıyor, motosikletin üzerine çıkıp zıplayarak duvarda asılı duran eldiven ve diğer aksesuarları yere indiriyordu.

Tilkiyi bulmak için seferber olan görevliler, tilkiyi iş yerinin üst katında motosiklet parçalarının bulunduğu bölümde saklanırken buldular. Bir iş yeri çalışanı eldiven, mont ve kask taktıktan sonra tilkiyi yakalayıp karton kutuya koyarak, iş yerine çağırılan Doğal Hayatı Koruma görevlilerine teslim etti. Doğal Hayatı Koruma görevlileri, teslim aldıkları tilkiyi sağlık kontrolünden geçirip, sağlık durumunun iyi olduğundan emin olduktan sonra doğaya bıraktı.

Son 1 haftadır geceleri alarm çalması sonucu iş yerine geldiklerini belirten mağazanın satış sorumlusu Ali Kütük, “İş yerine gelerek gerekli kontrolleri yaptıktan sonra kedi yüzünden çaldığını düşünüp alarmı kapatıp geri gidiyorduk. Salı sabahı geldiğimizde girişte bulunan motosikletin koltuğunun parçalandığını görünce diğer motosikletleri kontrol ettik. 20 dolayında motosikletin büyük çapta zarar gördüğünü görünce güvenlik kamerasını açtık" diye konuştu.

Kütük "Güvenlik kamerasında bu işi tilkinin yaptığını görünce şaşkına döndük. Hemen aramaya koyulduk. Motosikletlerin bulunduğu katı tamamen aradık ama bir şey bulamadık. Üst katta parçalar arasında saklanan tilkiyi görünce bir arkadaşımızı zarar görmemesi için sıkıca giydirdik, başına kask taktık ve tilkiyi yakaladık. Doğal Hayat görevlilerini teslim ettik. Tilkinin verdiği zarar en az 20 bin lira dolayında" dedi.

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