Antalya'da nem oranından bunalanlar denize koştu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya kent merkezindeki en yüksek sıcaklığı 36 derece, nem oranını ise yüzde 88 olarak kayıtlara geçirdi.

Yabancı turistler, kent sakinleri ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bölgede bulunan tatilciler Konyaaltı Sahili’ni doldurdu. Kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi sahildeki ağaçlık alana yerleşerek bulurken, gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

DENİZE GİREREK SERİNLEDİLER

Falezlerin olduğu bölgede ise çok sayıda çocuk, kayalıklardan atlayarak deniz suyuyla serinlerken, nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.