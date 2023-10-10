Antalya'da okul servislerine denetim

Okul Servis Araçları Yönetmeliği dahilinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, Gazipaşa merkez ve mahallelerine taşımalı eğitim servis araçları ile özel servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde araç sürücülerinin ve araçların, mevzuat ve şartnamelerin uygunluğu incelendi. Ekipler tarafından hız kurallarına uyulması ve araçta bulunan öğrencilerin emniyet kemerlerinin takılı olarak seyahat etmeleri yönünde bilgilendirmeler yapıldı.