Antalya’da refüjde facia! TIR devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’da refüjde facia! TIR devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya’da bir TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma, yaptığı kontrolde TIR’ın şoförü Onur Cengiz ile yanında bulunan Mustafa Erkuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Onur Cengiz yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, TIR şoförü Cengiz ve yanındaki Mustafa Erkuş'a ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Cengiz ve Erkuş, kurtarılamadı.

Cengiz ve Erkuş'un cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Orkun Cengiz'in cenazesinin Isparta'da, Erkuş'un cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya’da refüjde facia! TIR devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya’da refüjde facia! TIR devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya’da refüjde facia! TIR devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Son Haberler
Antalya’da motosikletlere sıkı denetim
Antalya’da motosikletlere sıkı denetim
İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Alkışlar kampüste yankılandı
İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Alkışlar kampüste yankılandı
Türkiye’nin en soğuk ili oldu
Türkiye’nin en soğuk ili oldu
Göztepe’nin oyuncusu Djalma ameliyat oldu: Samsunspor maçında sakatlanmıştı
Göztepe’nin oyuncusu Djalma ameliyat oldu: Samsunspor maçında sakatlanmıştı
Polisten İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale!
Polisten İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale!