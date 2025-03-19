Antalya’da refüjde facia! TIR devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubuk Beli mevkisinde meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Onur Cengiz yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, TIR şoförü Cengiz ve yanındaki Mustafa Erkuş'a ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Cengiz ve Erkuş, kurtarılamadı.

Cengiz ve Erkuş'un cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Orkun Cengiz'in cenazesinin Isparta'da, Erkuş'un cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.