Antalya’da sahte içki alarmı: 108 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: İHA
Antalya’da sahte içki alarmı: 108 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya’da yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerini artıran polis, 108 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

Antalya emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda son 1 haftada ekipler sahte/kaçak alkollü içkilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalarda 108 bin 53 şişe ve bin 34 litre kaçak içki le geçirdi.

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Ekipler çalışmalarında ayrıca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 3 şüpheliyi yakalayıp, 92 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Yine kaçak tütün mamulleri, alkol ve emtia suçundan; 9 şahsa adli işlem gerçekleştiren ekipler, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 13 bin 140 kaçak içi dolu makaron, bin 750 paket kaçak sigara, bin 264 kaçak puro, 119 kaçak ilaç, 68 kaçak elektronik sigara ile 25 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

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