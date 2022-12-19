Sahte mimar 42 yıl mimarlık yaptı. Bu da bir şey mi bilgisayarın olmadığı yıllarda sahte diplomayla askere bile gidenler vardı

Antalya Valiliği’ne gelen bir şikâyet dilekçesinde ortaya çıkan ve yaklaşık 42 yıldır özel ve kamu projelerinde mimar ve şantiye şefi olarak görev yapan, kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan’ın diplomasının sahte olduğu ihbarı yapıldı.

Antalya’da sahte mezuniyet geçici belgesi hazırlayıp kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1980 yılı mezunu olarak tanıtan Avni Tekinaslan, neredeyse yarım asır boyunca hayatını bu meslekten kazandı.

Aralarında önemli restorasyonların da olduğu birçok mimari projede görev alan sahte mimar, Hürriyet’ten Salim Uzun’a konuştu:

"AİLEM DAHİ DİPLOMAMIN SAHTE OLDUĞUNU BİLMİYORDU"

“Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ama inanın hiçbir projeye imza atmadım. Sadece yürütülen projeleri denetledim. Zaten o projelerde de gerçek mimarlar vardı. Aslında benim hiçbir mezuniyetim yok. Ama inşaat işinden anlarım. Ailemin inşaat işleriyle uğraşıyordum. O yüzden şantiyelerde kimse benden şüphe etmedi. İnsan hayatına zarar verecek hiçbir projede yer almadım. Ailem dahi diplomamın sahte olduğunu bilmiyordu.

"PİŞMANIM VE ÇOK ÜZGÜNÜM"

Çok üzgünüm bütün gece uyuyamadım. Herkese rezil rüsva oldum. Şu an emekliyim ama bundan sonra ne olacak onu da bilmiyorum. Sadece pişmanım ve çok üzgünüm. Sanırım kullanıldım ve bir kenara atıldım. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de hiç bilmiyorum.”

“Sahte evrakı nasıl düzenlediniz?” sorusunu da yanıtlayan Tekinaslan, “Uzun süre geçti. Evrakı nereden buldum, nasıl yaptım hatırlamıyorum. Zaten bunun bir önemi de kalmadı. Rezil rüsva oldum. İnsanlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok pişmanım” dedi.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YAPMIŞ

İlk yapılan tespitlerde Tekinaslan’ın sadece Antalya’da değil Türkiye’nin başka illerinde de mimar olarak görev aldığı belirlendi. Tekinaslan’ın 2016 yılında Antalya’da Selçuklu dönemine ait Av Köşkü’nün ve 2018 yılında yine Selçuklu dönemine ait Antalya Mevlevihanesi’nin restorasyonunda çalıştığı, yine kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi ve çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda ise şantiye şefliği yaptığı tespit edilmişti.

"ŞAŞKINIZ"

Tekinaslan ile aynı projede görev alan fakat isminin açıklanmasını istemeyen bir mimar şunları söyledi: “Açıkçası Avni Bey’den hiç şüphelenmedik. Zaten çok teknik detaylara girmiyordu. Genel konularda görüş beyan ediyordu. Hazırladığımız bazı çalışmaları eleştirdiği, ‘Siz mesleği nerede öğrendiniz?’ diyerek sinirlendiği zamanlar da oldu. Kendisinin uzun yıllar önce Gazi Üniversitesi’nden mezun olduğunu bildiğimiz için saygıda kusur etmiyorduk. Çünkü mesleki kıdemi bizden çok fazlaydı. Biz de şaşkınız.”

TÜM BELGELERİ İPTAL EDİLECEK

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, “İki Inşaat firması arasında yaşanan bir gerginlik sonucu böyle bir ihbar kamu kurumlarına ulaşmış. Valiliğimiz anında soruşturma açarak konunun detaylarına ulaştı. Bu şahıs bazı projelerde mimar ve şantiye şefi olarak yer alsa da kritik onaylarda imzası bulunmuyor. Mimarlık faaliyetlerine de 2016 yılında başladığını tahmin ediyoruz. Farklı illerde çalışmış, iş deneyim belgeleri almış. Tabii bu belgeler de iptal edilecek” dedi.