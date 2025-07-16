Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahile akın etti

Kaynak: AA
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahile akın etti

Antalya'da yüzde 80'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 80'e ulaştı.

Varyant bölgesinden sahili izleyenler, nemden dolayı Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

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Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların da kayalıklardan denize atladığı görüldü.

Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve yelkenliyle tatil keyfi yaptı.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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