Antalya'da sır olay! Cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya'da sır olay! Cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu

Çalıştığı iş yeri sahibiyle yaşadığı problemin ardından polise ifade verdikten sonra ortadan kaybolan 25 yaşındaki Yasin Ünsal'ın cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı iş yeri sahibinin şikayeti nedeniyle polis merkezinde ifade verdikten sonra kaybolan Yasin Ünsal'ın (25), Manavgat Irmağı'nda cansız bedeni bulundu.

Manavgat'ta çalıştığı ganyan bayi sahibiyle henüz bilinmeyen nedenle problem yaşadığı öğrenilen Yasin Ünsal, iş yeri sahibinin şikayeti sonrası dün saat 10.00 sıralarında polis merkezinde ifade verdikten sonra kayboldu. Aynı gün saat 15.00 sıralarında Manavgat Irmağı kenarında içinde cep telefonu çalan bir çanta olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, Ünsal'a ait olduğu değerlendirilen telefon ve çantada inceleme yaptı. Çevrede yapılan araştırmada Ünsal'ın izine rastlayamayan ekipler, ırmağa girip boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve Side Su Altı Arama Kurtarma Derneği (SAK) ekiplerinden destek istedi. Saat 19.00 sıralarında çantanın olduğu yerden ırmağa giren Side SAK dalgıçları, 10 metre ileride Ünsal'ın cansız bedenine ulaştı. İncelemenin ardından Yasin Ünsal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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