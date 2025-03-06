Antalya’da sokak etkinliklerine yasak getirildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun'un katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sokaklarda gürültü ve yol kapatmaya sebep olan düğün, nişan, kın gecesi ve mevlit gibi etkinliklere yönelik alınan karar açıklandı.

Toplantıda konuşan Vali Hulusi Şahin, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da düğün mevsimiyle beraber "sokak düğünü" sıkıntısının ortaya çıktığını söyledi. Sokaklarda yollar kapatılıp, büyük ses düzenleri kurularak insanlara rahatsızlık veren birtakım etkinlikler, eğlenceler yapıldığını dile getiren Şahin, bununla ilgili Antalya Valiliği olarak alınan kararı şöyle açıkladı:

"İlimiz sı​​​​​​​nırlarında yapılan düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması, mevlit merasimi, sabit araç üzerinde veya stant kurmak suretiyle ses yayını yapılması ve benzeri etkinliklerle ilgili olarak, açık alanlarda yapılan bu tür etkinlikler ulaşımın genel olarak aksamasına neden olmakla birlikte ambulans, itfaiye, güvenlik ekiplerinin intikallerini de engellemektedir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın yoğun şikayetlerine konu olmaktadır. Ayrıca gürültü nedeniyle vatandaşlarımızın yaşlı, bebek, hasta gibi okulların eğitime açık olması ile birlikte öğrencilerin mağduriyet yaşadığı da bilinmektedir. Aynı zamanda açık alanlarda yapılan bu tür etkinlikler sonucunda yolun trafiğe kapatılması, geç saatlere kadar gürültü yaparak kişilerin huzur ve sükununu bozması gibi fiiller meydana gelmektedir. Gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi ve kamu sağlığının korunması için valiliğimiz tarafından alınan kararla, yapılacak olan bahse konu etkinliklerin düğün salonları ya da belediye başkanlığınca gösterilecek yerlerde yapılması, cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda yapılmaması kararlaştırılmıştır. Bu karara uymayanlar hakkında fiilleri suç oluşturuyorsa ilgili konularına göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32'nci maddesine göre hüküm ifa edilecektir"

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'SIKI BİR ŞEKİLDE DENETLEYECEĞİZ'

Bu konuda yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da belirten Vali Hulusi Şahin, "Trafik kazaları sonrasında ortaya çıkacak kavgalar ya da meskun mahalde havaya ateş açılmasıyla ilgili çalışmalar da yasak koyucu tarafından yapılıyor. Onlar da devreye girecek ve biz bunu Antalya'da sıkı bir şekilde denetleyeceğiz. Bu tür şenlikleri, eğlenceleri, düğünleri, nişanları, merasimleri yapacak vatandaşlarımız bunun için tahsis edilmiş alanlarda bunları yapacak. Vatandaşa ayrılmış sokak, park gibi yerlerde bu tür eğlencelere müsaade etmeyeceğiz. Bu kararı yıl boyunca devam ettireceğiz. Sokakları kapatmak zaten Karayolları Trafik Kanunu'na göre suçtur. Masalar, sandalyeler koyarak orayı düğün salonuna çeviriyorlar. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Kimse yolları kapatamaz. Parklarda ses düzeni kurarak düğün yapmak usule aykırıdır. Belediyeler bu tür yerleri belirleyebilir. Dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Türkiye'mizde de Antalya'mızda da bu şekilde yapılacak. Artık şehir yaşamına herkesin alışması gerekiyor" diye konuştu.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN CEZASI AĞIR

Gürültü kirliliğine belli desibele göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belirlenerek ceza yazıldığı ve cezaların ağır olduğuna da dikkati çeken vali Şahin, her fiilin kendi cezası olduğunu dile getirdi. Eski köy statüsündeki kırsal alanlar için de kendi belirlemelerini yapabileceklerini ifade eden Hulusi Şahin, "Kamusal alanlar var buralarda. Zaten taziye evleri var, okul bahçeleri var kullanılmayan okullar, buralarda yapılabilir. Bunları oradaki yöneticilerimiz, belediyelerimiz belirler ve yaparlar ama sokak sokaktır. Burası şehir, büyükşehir. Büyükşehrin artık köyü yok ama meskun mahal bir tanımımız var. Ateş edilmesinde de biz onu kullanıyoruz. Meskun mahal yani evlerin sıklıkla bulunduğu yere meskun mahal deniyor. Meskun mahaller burada esas olan" dedi.