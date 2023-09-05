Antalya’da tramvay hattında skandal. Yıllardır Allah’a emanet gidiyormuş

15 Şubat 2015 tarih ve 7272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ‘Projenin Üstlenilmesi’ başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının “c” bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Meydan-Havaalanı-Expo Raylı Sistem Hattının Ulaştırma Bakanlığınca devralınarak yapılmasına, projeden sağlanan gelirden alınacak yüzde 15 pay suretiyle de geri ödemesinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu şartlarda Raylı sistem 2016 yılında yapıldı.

Antalyanıngundemi.com'dan Nihat Toklu'nun haberine göre proje ihale bedeli 260 milyon TL olarak gerçekleşti.

İş tamamlandıktan sonra da projenin devri aşamasında belirtilen ödeme şartı kapsamında, 2019 yılında elde edilen hasılat üzerinden yüzde 15’e denk gelecek şekilde Şubat ayında 35 bin TL, Mart ayında 37 bin TL, Nisan ayında ise 42 bin TL gibi rakamlar ile Hazineye geri ödendi.

Ancak Muhittin Böcek’in Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 1 Mayıs 2019 tarih ve 1014 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ‘Proje maliyet bedelinin geri alınması ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 oranında kesinti yapılmak suretiyle geri ödenmesine karar verildi.

HER AY 4 MİLYON LİRALIK KESİNTİ

Kararın ardından da Ulaştırma Bakanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesinden, 145 TL milyon maliyet farkı da çıkartarak kalan miktar olarak 379 milyon TL talep etti. Bu yeni duruma göre de Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden her ay ortalama 4 milyon TL üzerinde bir para kesilmeye başladı.

ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi bir yandan tramvayın borçlarını öderken, diğer yandan da hatta meydana gelen çökmelerle mücadele etmek zorunda kaldı. 5 Ağustos 2023 tarihinde Doğu Garajı – Meydan durakları arasındaki yedi arıklar bölgesindeki çökmeler nedeniyle tramvay hattında onarım çalışması başlattı.

O dönem bu çalışma, “Hattın alt yapısında yeraltı suyuna ve zamana bağlı olarak meydana gelen çökme nedeniyle işletme güvenliğinin tam olarak sağlanması için zaruri bir çalışma yapılması planlandı” diye duyuruldu.

BETON BİLE DÖKÜLMEMİŞ

Antalya Büyükşehir Belediyesi buradaki deformasyona karşı çalışmaları başlattı. Ancak kazıldıkça bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. O dönem yapılan tramvay hattı çalışması sırasında alt yapısının olmadığı, sıkıştırma işleminin yapılmadığı belirlendi.

Üzerinden tramvay hattı geçen alanda ekipler ev yıkıntıları buldular. Hatta tramvay hattının altından eski ev eşyaları bile çıktı. Normalde temizlenip sıkıştırılıp beton dökülmesi gereken alanda bu işlemler yapılmamış.

Bu arada tramvayın çökme nedeniyle yoldan çıkması durumunda can kayıpları bile yaşanabilirdi. Belediye ekipleri şimdilerde hummalı bir çalışma ile tramvay hattını düzeltmeye çalışıyor.

SUÇ DUYURUSU

Bu arada olayla ilgili herhangi bir soruşturma açılıp açılmayacağı konusu da merak konusu oldu. Önümüzdeki günlerde hatalı ve eksik olarak devralınan tramvay hattı ile ilgili iç denetim yapılması ve sonrasında da suçlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması bekleniyor.