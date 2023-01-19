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Manavgat'ta uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:05
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Antalya'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçildi

Manavgat'ta uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçildi
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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ve "uyuşturucu madde ile mücadele" çalışmaları bünyesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; C.D., E.Ö. ve N.K. isimli şahısların kaçak silah bulundurduğu ve uyuşturucu madde bulundurup kullandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız 7,65 milimetre tabanca, 29 adet 7,65 fişek, 10 adet 9 milimetre fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.

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