Antalya’da yangın kabusu! Fabrika alevler içinde

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’da yangın kabusu! Fabrika alevler içinde

Antalya Aksu’da çöp atık yangını mobilya fabrikasına sıçradı. Rüzgarla büyüyen alevler ahşap malzemeleri yaktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor,

Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde çöp atıkların bulunduğu arazide, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Cihadiye Mezarlığı yanındaki araziden yükselen alevler, kısa sürede çevredeki atıkların tutuşmasıyla büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını fark eden vatandaşlar ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken, alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler, mezarlığa yakın noktadaki mobilya fabrikasına sıçradı. Fabrikanın bahçesinde bulunan ahşap malzemeler ile ürünler yanarken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Antalya’da yangın kabusu! Fabrika alevler içinde

Antalya’da yangın kabusu! Fabrika alevler içinde

Antalya’da yangın kabusu! Fabrika alevler içinde

Antalya’da yangın kabusu! Fabrika alevler içinde

Antalya’da yangın kabusu! Fabrika alevler içinde

Antalya’da yangın kabusu! Fabrika alevler içinde

Antalya’da yangın kabusu! Fabrika alevler içinde

Antalya’da yangın kabusu! Fabrika alevler içinde

Antalya’da yangın kabusu! Fabrika alevler içinde

Antalya’da yangın kabusu! Fabrika alevler içinde

Son Haberler
Son dakika! Muğla'da korkutan deprem...
Son dakika! Muğla'da korkutan deprem...
Borsa haftayı nasıl tamamladı? İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler! (25 Temmuz 2025)
Borsa haftayı nasıl tamamladı?
Fenerbahçe'den KAP bildirimi
Fenerbahçe'den KAP bildirimi
Bakırköy mitinginin ardından operasyon: 10 TİP'li hakkında tutuklama talebi!
Bakırköy mitinginin ardından operasyon: 10 TİP'li hakkında tutuklama talebi!
Müller'den devam kararı: 'Hala istiyorum'
Müller'den devam kararı: 'Hala istiyorum'