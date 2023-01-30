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'Büyük Kral' Antalya'da suya indirildi. Dünyanın en büyüğü işte maliyeti

Antalya’da dünyanın en büyüğı olma özelliğini taşıyan tur teknesi suya indirildi. 50 personelin çalışacağı tekne bin ton ağırlığında. İşte maliyeti

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 17:21
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Antalya'da yapıldı dünyanın en büyüğü. İşte 'Big Kral'ın maliyeti

'Büyük Kral' Antalya'da suya indirildi. Dünyanın en büyüğü işte maliyeti
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Antalya’da yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyan bin ton ağırlığındaki ‘Big Kral’ suya indirildi.


Antalya’nın Manavgat ilçesindeki tersanede yapımına başlanan ‘Big Kral’ isimli tur teknesi 15 ayda tamamlandı. Hasan Çavuşoğlu tarafından yaptırılan tekne dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyor.

BİG KRAL'IN İŞTE MALİYETİ

Bin 163 kişilik kapasiteye sahip tur teknesi bin ton ağırlığına sahip ve 50 personel ile çalışacak. 130 milyon TL’ye mal olan tur teknesinin yapımı ise 15 ayda tamamlandı.

Dualar eşliğinde kurban kesilmesinin ardından tekne suya indirildi. iç dekorasyon ve dizaynı ise yaz su üzerinde tamamlanacak olan teknenin yaz sezonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

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Bir Dost
30.01.2023 17:43
Yaptıran isme dikkat ettiniz değil mi? Alanyaspor başkanı. Dışişleri bakanının kardeşi. Ne dünya be.  
 
Fantoma
30.01.2023 17:40
Bu ne la? Üstüne para versen binmem. Estetik sıfır.  
 
Yörük Efe
30.01.2023 17:35
Gecekondu üzerine apartman dalgalı denizde tehlikeli......  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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