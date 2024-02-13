Antalya’da yaşlı bir çiftin evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Antalya’da yaşlı bir çiftin evinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya’nın Serik ilçesinde bir evde yangın çıktı. Olay sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin ikinci katında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 3 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, evde bulunan yaşlı çift Osman Ali Daban ve Durdu Daban itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.

Dumandan zehirlenen Osman Ali Daban’ın (75) yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Durdu Daban ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangın hakkında inceleme başlatılırken, Osman Ali Daban’ın cansız bedeni hastane morguna gönderildi.

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