Antalya’da yerleşim yerinin dibinde orman yangını

Antalya Konyaaltı'nda orman yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerinin yakınında çıktığı belirtiliyor.

İlk bilgilere göre, yangın iki ayrı noktada çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Bölgede aracı olanlar çekmesi için anons yapıldığı öğrenildi. Yangının kontrol altına alınıp alınmadığı ise bilinmiyor.

Öte yandan Antalya'da hava sıcaklıları bugün 43 dereceyi geçti.

AKSU'DA DA YANGIN ÇIKTI

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir sazlık alanda da yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale devam ediyor.