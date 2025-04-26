Antalya’da zeytin bahçeleri yerle bir oldu: Dolu yağışı çiftçiyi vurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu yağışı zeytin bahçeleri ve seralarda büyük zarara yol açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla harekete geçerek, dolu yağışından mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla hasar tespit çalışması başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızıldağ Mahallesi'nde şiddetli dolu yağışı yaşandı. Dolu yağışı tarım alanlarını kısa zamanda kar yağmış gibi beyaza bürüdü. Dolu yağışında zeytin bahçeleri ve seralar büyük zarar gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri çiftçilerin mağduriyetini gidermek amacıyla hızla hasar tespit çalışması yaptı. Dolu yağışında etkilenen tarım alanları tespit edilerek, yapılacak çalışmalar ele alındı.

"ÇİFTÇİLERİMİZ CİDDİ MAĞDURİYET YAŞADI"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, yaşanan afetin ardından bölgede ciddi zarar oluştuğunu belirtti. Ziraat Mühendisi Bilici, yoğun dolu yağışından birçok tarım alanının zarar gördüğünü belirterek, "Dolu yağışı sonucunda tarımla ve hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçilerimiz büyük mağduriyet yaşadı. Büyükşehir Belediyesi olarak hızla bölgeye intikal ettik ve hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdik. Özellikle zeytin ağaçlarında büyük zarar söz konusu. Çiftçilerimizin yanında olmaya ve gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kızıldağ Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, afet sonrası hızlıca harekete geçen Büyükşehir ekiplerine teşekkür ederek, "Gece saatlerinde şiddetli bir dolu yağışı gerçekleşti. Evden çıkma şansımız bile olmadı. Günün ilk saatleriyle birlikte alana gelen Tarımsal Hizmetler Dairesi ekipleri, durumu yerinde inceledi. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.